Özalp ilçesinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik’in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup değişik gösteriler sunuldu.

Törene; Kaymakam Abdulkadir Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, kurum müdürleri, gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve askeri erkân katıldı.

VAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:18

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.