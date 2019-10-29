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Van yeni köprülü kavşağına kavuştu Yapımı tamamlanan köprülü kavşak trafiğe açıldı

İHA

Van'daki İpekyolu karayolu üzerinde yapımı tamamlanan Hastane Kavşağı'nda ilk trafik geçişi sağlandı.

Van yeni köprülü kavşağına kavuştu Yapımı tamamlanan köprülü kavşak trafiğe açıldı

Van’daki İpekyolu karayolu üzerinde yapımı tamamlanan Hastane Kavşağı’nda ilk trafik geçişi sağlandı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan ve yapımının büyük bir kısmı tamamlanan Hastane Kavşağı, düzenlenen törenle trafiğe açıldı. Resmi açılışının ileriki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla yapılması planlanan köprülü kavşağının VanEdremit ve hastane trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı öngörülüyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi köprülüğü kavşağında düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, kavşağın yapımını üstlenen Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yüklenici firmanın zamanında işi bitirdiğini belirtti. Köprülü kavşağın estetik ve mimari açıdan çok güzel inşa edildiğini ifade eden Vali Bilmez, “Hastanenin ulaşımı açısından da büyük bir avantaj sağlayacak” dedi.
Yapımı tamamlanan kavşağın Van trafiğine faydalı olduğunu, ancak ulaşımın tam manasıyla çözülmesi için çevreyolu projesinin bir an önce bitirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bilmez, “Bu kavşakların yapılması elbette çok faydalı. Ancak ulaşımın tam manasıyla rahatlaması için çevreyolunun yapılıp bitirilmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çevreyolu 2011 yılında ihaleye girmiş. Burada 18. Madde uygulaması yapıldığı için, güzergah üzerinde arsası olan vatandaşlar sürekli mahkemeye vermiş ve bu davalardan dolayı çevreyolu bir türlü yapılamamıştır. En son vatandaşlarımızın talepleri, imar planı uygulaması ile büyük oranda karşılandı. Parselasyon planları birinci etap askıya çıktı. İkinci ve üçüncü etaplar da yakın sürede askıya çıkar. Öyle tahmin ediyorum ki yılbaşına doğru süreç biter” diye konuştu.

“Van çevreyolu 350 milyonluk bir iş”
Çevreyolunun bir kısmının ihale edildiğini, ancak büyük kısmının ise yeniden ihale edileceğini sözlerine ekleyen Bilmez, “Hukuki engel çıkmazsa çevreyolu kısa süre içinde yapılır. Van çevreyolu 350 milyonluk bir iş. Eğer o yapılırsa bu kentin ulaşımı rahatlayacak. Çevreyolu gecikirse, birçok iş gecikir. Çünkü yeni sebze hali ve başka projeler de bu yola bağlıdır. Bu yolu bir daha durdurmaya çalışırlarsa, o kişileri Van halkına şikayet edeceğiz. Van’da bir kısım çevreler sürekli ‘Devlet niçin çevre yolunu yapmıyor?’ propagandasını yürütüyor. Oysa devlet inanın bu yolu yapmak için gayret gösteriyor. Ancak birileri açtığı davalarla bu yolun yapılmasını engelliyor. Bunun iyi bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler köprülü kavşaktan ilk geçen sürücülere çiçek verdi.

VAN

29 Ekim 2019 Salı

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