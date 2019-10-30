Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 13, Bitlis’te 10, Hakkâri’de 14 ve Muş’ta 15 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:17

YATSI 18:34

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