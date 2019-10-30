Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi; Tuşba, Başkale, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde stabilize yol, reglaj ve menfez çalışması yaptı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; Tuşba, Başkale, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde stabilize yol, reglaj ve menfez çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında Tuşba ilçesi Esenpınar, Halkalı yolu, Gevaş ilçesi Göründü, İnköy, Altınsaç grup yolu, Başkale ilçesi Uğurlu, Yüksel, Şahintepe grup yolu ile Yukarı Durak Mahalle yolu, Çatak ilçesi Dokuzdam Mahalle yolunda iyileştirme stabilize ve reglaj çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca Bahçesaray ilçesi Elmayaka Mahallesi Cuma Mezrası ile Yaylakonak Mahalle yollarında sel taşını bölgelerinde menfez çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların zamanında tamamlandığını ifade eden mahalle sakinleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

VAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

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