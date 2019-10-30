Stajyer öğrencilere ‘iş sağlığı ve güvenliği’ eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında belediyede staj yapan 102 öğrenciye ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatlar, kanun, yönetmelikler ve uygulamalar hakkında bilgiler verildi. İşveren ve işçinin sorumluluklarının da anlatıldığı eğitimde uzmanlar, öğrencileri temel iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve çalışanların yasal hak ve sorumlukları, meslek hastalıkları, hastalıklardan korunma yolları ve ilkyardım konuları hakkında da bilgilendirdi.

Katıldıkları eğitimde faydalı bilgiler edindiklerini ifade eden stajyer öğrenciler, eğitimden dolayı belediyeye teşekkür etti.

VAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

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