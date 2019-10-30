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Van heyetinden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a ziyaret

İHA

Van heyetinden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, beraberindeki Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret etti.
Ankara’da bakanlıklar ve başkanlıklar nezdinde ziyaretlerini sürdüren Van milletvekilleri ve belediye başkanları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret ederek, 2020 yatırım programı öncesinde Van’ın önceliklerini ve ihtiyaçlarını anlattı. Yapılan görüşmede Erciş Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Erciş Organize Sanayi Bölgesi, Çubuklu Barajı, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi, Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, çiftçi borçlarının ertelenmesi ve belediyelerin ödemesi gereken deprem tazminatları gibi konular konuşuldu. Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri içinde nakdi yardım talebinde bulunan Van milletvekilleri, birçok belediyenin borç yükü nedeniyle etkin ve verimli hizmet yapamadığını belirtti. Edremit ve Tuşba belediye başkanları, Büyükşehir Kanunu ile birlikte kurulan ve sınırları genişleyen merkez ilçeler olarak metropol nitelikte oldukların ifade eden heyet, destek talebinde bulundu.
Görüşmelerde Van’ın konumu ve ekonomik durumu ile ilgili Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal ile görüşen Arvas ve Kartal, bölgesel kalkınma ve şehirlerarası gelişmişlik düzeyine dikkat çekerek, kamunun bölgede öncü rol almasını istedi. Ülkedeki genel ekonomi uygulamalarının, şehir bazında özelleşmesi ve her bir şehrin sahip olduğu potansiyele göre desteklenmesinin önemini belirten Van heyeti, 2023 hedefleri doğrultusunda ülke ekonomisini inşa ederken, makro plandaki ekonomi uygulamalarının mikro düzeyde, şehirlerin ekonomik dokusuna uygun bir şekilde yürütülmesini teklif etti. Bölgesel yatırım yardımlarının çeşitlendirilerek arttırılmasını isteyen Van milletvekilleri ve belediye başkanları, bu kapsamda; hibe, düşük faizli kredi, faiz desteği, devlet garantisi, uygun şartlarda sermaye temini, vergi, SGK gibi teşvik edici uygulamaların yeniden düzenlenmesini talep ederek, Van gibi ekonomisi az gelişmiş illerde ‘üreteceğim’ diyen her müteşebbisin elinden tutulması gerektiğini anlattı.
Van’ın kendine özgü bir dönüşüm dinamiğinin olduğunu belirten Milletvekili Arvas, Bölgesel Kalkınma Stratejisi ile bölgede bulunan yer altı ve yer üstü kaynakların atıl olmaktan kurtulup ekonomiye kazandırılacağını ve böylece işsizliğin azalacağını söyledi. Arvas, “Van gibi zengin doğal kaynaklar, bol ve yoğun işgücü varlığı ile her türlü ulaşım imkânının olduğu, başka ülkelere erişim kolaylığı olan bir şehrin kalkınması imkânsız değildir. Bugüne kadar kronikleşmiş olan sorunların çözülmemiş olması, kamu desteklerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kamu yatırımlarının bu bölgeye yoğunlaşması, bölgelerarası gelişmişlik farkını minimize edecek, uzun vadede merkezi hükümetin de yükünü hafifleterek Van cazibe merkezi konumuna gelecektir” dedi.
Van Milletvekili Kartal ise, bölgesel gelişmeyle ilgili yürütülen çalışmalarda etkin bir izleme ve değerlendirme sürecinin oluşturulması gerektiğini ifade ederek; ekonomik, sosyal ve altyapı donanımına bağlı gelişmişlik farklarının giderilmesini istedi. Kartal, bölgesel gelişmeye yönelik olarak yerel düzeyde kurumsallaşmanın güçlendirilmesi ile kaynakların daha rasyonel olarak kullanılacağını belirtti. Kartal, bölgelerin içsel potansiyellerini harekete geçirecek sürükleyici sektörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar ve uygulamalar yerel kalkınma noktasında netice verecektir.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin AK Parti hükümetleri tarafından hazırlanan 18’inci bütçe olmakla birlikte aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde hazırlanan ikinci bütçe olma özelliği taşıdığını söyledi. Başkan Naci Ağbal, 2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme, istihdamda ise 1 milyon 52 bin artış beklendiğini belirterek, bütçenin “ekonomide dengelenme, disiplin ve değişim” yaklaşımına uygun olarak hazırlandığını ifade etti. Üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşımın kalıcı olarak tesisinin 2020 yılı bütçesinin temel amacı olduğunu anlatan Ağbal, geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlara hizmeti esas alan bir bütçe hazırlandığını belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ağbal, Van’ın kalkınması için daha fazla kaynak ayrılmasıyla ilgili çalışacaklarını söyledi.

VAN

30 Ekim 2019 Çarşamba

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