Van’da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Van’da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, VanHakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç şarampole yuvarlanırken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

VAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:17

YATSI 18:34

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