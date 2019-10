Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Van Spor FK evinde konuk ettiği Sancaktepe FK’yı 10 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Gürel Uzuner xx, Ejder Yapıcı xx, Serdar Osman Akarsu xx

Van Spor FK: Asil Kaan Güler xx, Şerif Doğan xx (Serdar Cansu dk. 73 xx), Yakup Demir xx, Ufukhan Bayraktar xx, Barış Gök xx, Mert Özyıldırım xx, Timuçin Aşcıgil xx (Barış Sağır dk. 59 xx), Oktay Aydın xx, Emrah Tacir xx, Tunç Murat Behram xx (Cihan Özkaynak dk. 72 xx), Umut Koray Öz xx

Sancaktepe FK: Hüseyin Yılmaz x, Can Demir Aktav x, Ahmet Sivri x, Halil İbrahim Tuna xx, Ogün Bayrak xx, Mert Örnek x (Melik Derin dk. 71 x), Muharrem Cinan xx, Bilal Yıldırım xx, Berke Yılmaz x (Alaattin Hamza Ok dk. 72 x), Selim Kayacı xx, İrfan Akgün x

Sarı Kartlar: Ahmet Sivri (dk. 26), İrfan Akgün (dk. 60), Can Demir Aktav (dk. 87) (Sancaktepe FK), Mert Özyıldırım (dk. 49), Oktay Aydın (dk. 78) (Van Spor FK)

Gol: Tunç Murat Behram (dk. 41 pen.) (Van Spor FK)

VAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:17

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.