Van- Başkale karayolunda kaza: 3 ölü, 4 yaralı

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VANBaşkale karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında VanBaşkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 07 AEZ 433 palakalı minibüs, karşı yönden gelen 30 AAD 321 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin yol kenarındaki şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Olay yerine yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, araçlarda sıkışan ve güçlükle çıkartılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



VAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:17

YATSI 18:34

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