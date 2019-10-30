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Van YYÜ'de ‘VANKİF-2019 Van İnsan Kaynakları Kariyer ve İstihdam Fuarı’ açıldı

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "VANKİF2019 Van İnsan Kaynakları Kariyer ve İstihdam Fuarı", yapılan açılış töreniyle başladı.

Van YYÜ'de ‘VANKİF-2019 Van İnsan Kaynakları Kariyer ve İstihdam Fuarı’ açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "VANKİF2019 Van İnsan Kaynakları Kariyer ve İstihdam Fuarı”, yapılan açılış töreniyle başladı.
YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapılan ve amacı; üniversite öğrencileri, işsizler ve meslek liseleri son sınıf öğrencileri ile işverenler ve ilgili kurum/kuruluşları bir araya getirerek iş arayanların istihdam edilebilirliğine katkıda bulunmak olan İnsan Kaynakları Kariyer ve İstihdam Fuarı iki gün sürecek. Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, fuar için en güzel yerin seçildiğini, istihdam açısından gençlerin yetişeceği en önemli yerin üniversiteler olduğunu belirterek, "Van'daki bu fuar çok önemli. Van, Türkiye'de gerçekten nadide illerden birisi, bunu bir kere anlamamız lazım. Coğrafik olarak baktığımızda, potansiyel olarak baktığımızda bence doğudaki en güzel şehir. İstihdam konusunda bizlerin ne yapması gerekiyor, bence çözüm belli. Genç nüfus ve işsizlik fazlaysa yapılacak şey, istihdamı artırmaktır. Bizim ülkemiz kesinlikle çok zengin bir ülke. Van'da bunun en güzel örneklerinden biri. Zaten devletimiz yaşlısına, garibanına, hastasına, engellisine sahip çıkıyor. Önemli olan sanayicilerimizin, iş dünyamızın ve üniversitelerin gençlerle entegre edilmesi gerekmektedir. İş olanaklarını arttırmak için daha fazla fabrika açılmasını sağlamak, tarımda var olan tembelliği yok etmek, ticareti artırmak gerekir. Öncelikle bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu fuar hem Van'ımıza hem de siz katılımcılara çok faydalı olur” dedi.
YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin ise; insan kaynaklarının, istihdamın ve kariyerin son zamanlarda çok sık kullanılan kelimeler arasında olduğunu, ama ilk önce bu kelimelerin içinin nasıl doldurulması gerektiğinin bilinmesinin önemini vurgulayarak, "Sözlerime şöyle bir ifade ile başlamak istiyorum. İbni Haldun derki ‘Coğrafya Bir Kaderdir’. Van ilinin bulunduğu coğrafyayı düşündüğümüz zaman, birçok ille kıyasladığımızda çok farklılıklar göreceksiniz. Evet bu bir kaderdir ama yapacak bir şey yok demek değildir. Bunun için çeşitli çalışmalar yapılıyor ve önemli girişimlerde bulunuluyor. Özellikle son dönemlerde artan turistik faaliyetler şehrimiz açısından baktığımızda çok büyük fırsatlara dönüşüyor. Endüstri dört sıfır uygulaması geliyor son dönemlerde. Bazı uzmanların öngörüsüne göre önümüzdeki son 10 yıl içerisinde şu andaki mevcut mesleklerin yüzde 30 olmayacak. Ağırlıklı olarak hizmet sektörünün ön plana çıktığını görüyoruz. Kariyer anlamında ön plana çıkmak isteyen kişilerin kendilerini geliştirmesi gerekiyor. İlimiz istihdamı için umut verici önemli gelişmeler yaşanıyor. Girişimciye destek veren birçok kurum ve kuruluş var, bunlardan faydalanın. Kendi girişimsel yönünüzü ortaya çıkarın, cesur olun. Böylelikle ilerde kendi işinize sahip olabilir ya da iyi bir kuruluşta kariyer yapabilirsiniz. Rektörümüz de yoğun programı nedeni ile katılamadı, sizlere çok selamı var. Başta bu organizasyonda emeği geçen kişi ve kurumlar ile katılımlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan ise, küreselleşmenin genel olarak piyasalar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri bulunduğunu belirterek, “İşgücü piyasası, emek arzı ve emek talebi olarak dikkate alındığında, küreselleşmenin ve beraberindeki teknolojik değişimlerin sonuçlarından önemli ölçüde etkilenmektedir. Küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan gelişmeler, işgücü piyasalarının yapısını ve istihdam olanaklarını değiştirmektedir. Artan işsizlik ülkelerin en önemli makro ekonomik sorunları arasında yer almaktadır. Dünyada işsizliğin giderek artması, ekonomi politikaları uygulanırken tam istihdamın sağlanması hedefini öncelikli kılmaktadır. İşsizliğin gerek ekonomik gerekse sosyal ve psikolojik yönleri dikkate alındığında, konunun önemi bir kat daha artmaktadır. Bu değişimler işgücü piyasasında birtakım reformların yapılmasını gerekli kılmaktadır. İşgücü piyasası istihdam, işsizlik, genç işsizlik, eğitimli işsizlik gibi çeşitli dinamiklerin yer aldığı bir yapıyı ifade etmektedir. İşsizlik sadece ülkemizin değil günümüzde hemen her ülkenin uğraştığı önemli bir makro ekonomik sorun olarak görülmektedir. Özellikle yaşanan küresel krizler, bölgesel politik sorunların etkisiyle işsizlik pek çok ülkede ve bölgede önemli boyutlara ulaşmış; çözülmesi gereken güncel bir sorun haline gelmiştir. Bir ülkenin istihdamı, o ülkenin kalkınmışlık düzeyi, nüfusu, doğal kaynakları, teknolojik yenilikleri, eğitim seviyesi ve ekonomik koşullara bağlıdır. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde ve ilimizde işsizliğin en önemli özelliği yapısal bir nitelik taşımasıdır. Genelde Türkiye’de, özelde ilimizde işsizliğin nedenleri arasında eğitim ve istihdam ilişkisinin kurulamamış olması da önemli bir yer tutmaktadır. Emek piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate almayan eğitim sistemi işsizliğe yol açmaktadır. Eğitim durumuna göre işsizlik oranları kadınerkek açısından farklılık göstermektedir. İstihdamın önemli bir bölümünün eğitim düzeyi düşük işgücünden oluşması, ilin gelişmesi ve üretim açısından olumsuz bir göstergedir. Ülkenin en genç nüfusuna sahip illerin başında yer alan ilimiz, genç işsiz rakamlarına baktığımızda da maalesef durumumuz hiç de iç açıcı değildir. Ciddi bir işsizlik ve genç işsiz problemi ile karşı karşıya olan ilimizi ancak ayakları yere basan realist ve üretime dayalı ekonomik politikalarla çözebiliriz” ifadelerini kullandı.
Çalışma ve İş Kurumu Van İl Müdürü M. Salih Serçe, ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva'nın da birer konuşma yaptığı etkinlikte, ilde istihdam sağlayan bazı özel sektör temsilcilerine plaket verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı açılış töreni, fuar alanının gezilmesinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.
Tanıtım stantları yanında birçok etkinliğin de yapılacağı fuarda “21. Yüzyılda Kariyer Planlaması Yapmak; Fırsatlar ve Zorluklar” adlı bir panel de yer alacaktır.

VAN

30 Ekim 2019 Çarşamba

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