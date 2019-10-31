Van’da baston görünümlü kılıç ele geçirildi

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Van’da polis ekipleri, bir otomobilin bagajında yaptıkları aramada baston görünümlü kılıç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince havalimanı giriş noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada; görünüm itibari ile bastona benzeyen, sap kısmı çekilince kesici kısmı 43,5 santim uzunluğunda, toplam uzunluğu ise 87 santim olan “Baston Kılıç” ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek“ suçundan adli işlem yapılmıştır” denildi.

VAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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