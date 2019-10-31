Su hattını çekmek için engebeli arazide jeneratör ve 315’lik boruları sırtlarında taşıdılar

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) personelleri, halkın hizmetten en etkin biçimde yararlanması için azami gayret gösteriyor.

VASKİ İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlı Güney Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçesaray’a içme suyu sağlayan hatta onarım gerçekleştirdi. 315’lik su borusunun tamiri sırasında ekipler malzemeleri sırtlarında taşıyarak zorlu bir mücadele verdiler. Bahçesaray’a su sağlayan su kaynağında meydana gelen arızada ekipler azgın sularla mücadele etmek zorunda kaldı. Büyük bir emek ve cansiperane mücadele ile yeni borular güçlükle monte edildi. Arıza çalışmasına sırasında Çatak Şubesinden de personeller Bahçesaray şubesi ekiplerine destek vererek başarılı bir işbirliğine imza attı. Engebeli arazide jeneratör ve 315’lik boruları sırtlarında taşıyan ekipler, büyük uğraşılardan sonra ilçenin tekrar sürekli sağlıklı suya kavuşmasını sağladı.

VAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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