Başkale'deki Merzika Aşireti'nden AK Parti'ye katılım

VAN'ın Başkale ilçesindeki en büyük 5 aşiretten biri olan Merzika Aşireti, AK Parti'ye katıldı. Beraberindeki 300 aşiret üyesi ile AK Parti ilçe binasına gelen aşiret lideri Suat Bayer'in rozetini AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak taktı.

Başkale'nin Selbak bölgesinde 24 köyü bulunan ve ilçedeki Butan, Hertoşi, Kurmanc, Pinyanişi aşiretlerinin en büyüklerinden biri olan Merzika Aşireti lideri Suat Bayer, beraberindeki 300 aşireti üyesi ile birlikte Ak Parti'ye geldi. Aşiret üyeleriyle birlikte AK Parti ilçe binasına gelen Bayer'i AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, İlçe Başkanı Muğdat Sarıhan ve partililer karşıladı. Bayer'in rozetini Ak Parti MKYK üyesi Parlak taktı. İlçe Başkanı Sarıhan, Merzika Aşireti'nin Başkale ilçesinde bulunan 5 büyük aşiretten biri olduğunu belirterek, "Aşiret lideri sayın Suat Bayer beraberindeki aşiret üyeleriyle partimize katılım yapmışlardır. Oy potansiyeli oldukça yüksek olan aşiret üyelerinin partimize katılması bizleri sevindirmiştir. Bu katılım ile birlikte partimiz gücüne güç katmıştır" dedi. Bundan sonra AK Parti'yi destekleyeceklerini bildiren Suat Bayer ile aşiret üyeleri, ardından partilerin verdiği yemeğe katıldı.

VAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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