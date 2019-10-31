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Sanat sokağı esnafın seyyar sıkıntısı

İHA

Van'da döneminin gözde sokaklarından biri olan ve yıllardır kendi haline terk edilen Sanat Sokağı eski günlerini arıyor. Seyyarların ve sigara satıcıların istilasına uğrayan sokağa vatandaş güvenliksiz bulduğu için girmek istemiyor.

Sanat sokağı esnafın seyyar sıkıntısı

Van’da döneminin gözde sokaklarından biri olan ve yıllardır kendi haline terk edilen Sanat Sokağı eski günlerini arıyor. Seyyarların ve sigara satıcıların istilasına uğrayan sokağa vatandaş güvenliksiz bulduğu için girmek istemiyor.
Bir zamanlar kentin sosyal hayatının şekillendiği ekonominin döndüğü merkezlerinden biri olan sanat sokağı şimdiki haliyle adeta geçmişini arıyor. Yolları bozulan kaldırımları bulunmayan ve İpekyolu Belediyesinin görmezden geldiği sanat sokağı sigara satıcılarının, işportacıların ve sağa sola tabure bırakan semavercilerin mekânı haline dönüştü. Sanat sokağının durumundan şikâyetçi olan esnafın çözüm talepleri ise ilçe belediyesinden bugüne kadar karşılık görmedi.

“Özünde sanatsız sokak!”
Birçok ilde sanat sokakları kentin sanat aktivitelerinin gerçekleştiği mekânlardan olurken Van’da durum tam tersi durumda. Adının sanat olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir sanatsal etkinliğin yapılmadığı sokakta durum her geçen gün daha vahim bir hal alıyor. Esnaf sokağın kaçakçıların ve işportacıların mekânı haline geldiğini söylüyor. Van gibi bir kente böyle bir sokağın yakışmadığını belirten esnaf Agit Ülper, birçok kez İpekyolu Belediyesi’ne sokağın geliştirilmesi konusunda başvuru yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Ülper, “Sanat sokağında kaldırım yok. Hatta yürüyecek yol yok. Kar yağmur yağınca her tarafı su alıyor. Yazın ise kahvehane sandalyeleri, masaları ve seyyar satıcılar sokağı kapatıyor. Kadınlar, ailelerimiz, engelliler bu sokağa giremiyor. Kendi alilerimiz dahi bizleri ziyarete gelemiyor. Bu sokakta öncelikle belediyecilik ve güvenil eksiği var. Sözde bu sokak trafiğe kapalı ama günün her saati bu sokakta araç bulabilirsiniz. Akşam altıdan sonra buralar zifiri karanlığa dönüyor. Işık yok, arasanız bir tane çöp kutusu bulamazsınız. Ama adı sanat sokağı sanat adında hiçbir şey yok burada. Artık kiralarımızı ödeyemez hale geldik. Onlarca kez İpekyolu Belediyesi’nden yetkililer ile görüştük. Ama sonuç alamadık. Artık buraya bir an önce el atılsın ve bir çare bulsun” dedi.

“Sanat sokağını yenilesin”
Yaklaşık 26 yıldır sanat sokağında esnaflık yaptığını belirten sokak esnaflarından Ümran Bayat ise, ilçe belediyesinin kendi sorumluluklarını büyükşehir belediyesine yükleme gibi anlamsız bir savunma geliştirdiğini kaydetti. İpekyolu Belediyesi’nin başta seyyarların işgali olmak üzere tüm olumsuzluklara son vermesi için çalışma yapması gerektiğini ifade eden Bayat, bir şeyler yapılmadığı takdirde esnaf olarak sonlarının dükkanlarını kapatmaya kadar gideceğini belirterek, “Zaman içerisinde sokağımız kimi belediyeciler tarafından temizlenip onarılıp yapılacağı söylendi. Ama Van’ın en gözde mekânlarından biri olmasına rağmen bugüne kadar buraya hiç bir şey yapılmadı. Biz artık sanat sokağında rahat etmek istiyoruz. Gaspçısı, bıçakçısı, torbacısı, sigaracısı ne ararsanız hepsi burada. Gerçekten Vanlılar bu sokağa ailesiyle girmeye korkuyor. Biz esnaflar olarak konuyu defalarca yetkili mercilere ulaştırmamıza rağmen halen bir sonuç alamadık. Her yer çamur, pislik içinde. Biz yetkili İpekyolu Belediyesi’nden buraya bir el atmasını ve gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz”şeklind ekonuştu.

Sanat sokağındaki olumsuzluklardan ötürü sokağa girmeye çekindiklerini söyleyen vatandaşlarda, kentte birçok cadde ve sokaklarda yeni imaj çalışmaları yapılırken, ilçe belediyesinin sokakla ilgili herhangi bir adım atmamasına anlam veremediklerini söylediler.

VAN

31 Ekim 2019 Perşembe

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