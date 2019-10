Van Büyükşehir Belediyesinden engellileri umutlandıran haber

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanifi Baykara, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Hanifi Baykara, kulüp olarak 20192020 sezonu için çıktıkları zorlu yolda destek almak için çok mücadele ettiklerini belirtti. Hafta sonu deplasmanda Kocaeli ekibini mağlup ettiklerini hatırlatan Baykara, “Burada canlarını dişine takarak Van için mücadele eden sporcu kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Çok umutsuz başladığımız sezona bizleri umutlandıran güzel gelişmeler yaşamaya başladı. Kocaeli deplasmanı öncesi ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bu sorunu bilen ve çözüm kapısı olan Van Büyükşehir Belediyesine dilekçelerimizi vermiştik. Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, sporcularımızı umutlandıracak haberi bize Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tefik Tepe Bey verdi. İnşallah bu sorunlarımız, Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimizin talimatlarıyla en kısa zamanda çözüme kavuşturulacak. Borçlanarak gittiğimiz deplasmanda galip geldik. Sorunlar büyüktü, ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Çünkü geçen sezonda böyle büyük sıkıntılarımız vardı ve Van Büyükşehir Belediyesi, spor kulübümüze ciddi anlamda maddi destek vermişti ve bu yılda bunun olacağı yönünde umudumuzu yitirmedik. Her zaman dedik, umut varsa destek varsa, engel yoktur. Bu inancımızın kırılmasına izin vermeyen ve bu yıl da bizi umutlandıran Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e, genel sekreterimize, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımıza şimdiden teşekkür ederiz. Sesimize ses olan, önümüzdeki engelleri kaldırmak için bize umut veren Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kulübümüze her yıl olduğu gibi bu yılda gereken destek verilir inşallah. Çünkü bununla ilgili olumlu görüşmelerimiz oldu ve umudumuz artı. Ayrıca bu hafta sonu evimizde İstanbul ekibiyle yapacağımız maça kamu kurum amirlerini ve kıymetli Van halkını bekliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi destek varsa engel yoktur” dedi.

