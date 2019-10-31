Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli’den Özalp ziyareti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, beraberindekilerle Özalp ilçesinde ziyaret bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, beraberindekilerle Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Rektör Şevli ilk olarak Özalp ilçesine yeni atanan Kaymakam Abdulkadir Çelik’i makamında ziyaret etti. Daha sonra Özalp Milli Eğitim Müdürü M.Salih Aksoy'u ziyaret eden Prof. Dr. Şevli daha sonra Özalp Meslek Yüksekokulu’na (ÖMYO) geçerek burada Müdür Prof. Dr. Nazmi Yüksel'den okul hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Şevli, son olarak öğretim görevlileri ile yaptığı toplantının ardından ilçeden ayrıldı.

VAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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