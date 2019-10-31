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Tarım ve Orman il müdürlüğünün su ürünleri denetimleri

İHA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla su ürünleri denetimleri yapıldı.

Tarım ve Orman il müdürlüğünün su ürünleri denetimleri

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla su ürünleri denetimleri yapıldı.
Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Van Gölü’nde ve İpekyolu ilçe merkezinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla su ürünleri denetimleri yapıldı. Van Gölü’nde yapılan denetimlerde gemi hijyen kontrolleri yapılarak balık boyu, ağ göz açıklıkları ölçüldü ayrıca avlanma evrakları kontrol edildi. İpekyolu ilçe merkezinde yapılan denetimlerde tezgahların temizliği, düzeni ve balıkların boy, tazelik kontrolleri yapıldı. Tezgahlara gelen deniz balıklarının araçlardan indirilmeden önce balıkların boylarının ölçülmesi, küçük olan balıkların alınmaması gerektiğini, aksi taktirde yapılacak denetimlerde küçük boy balıklar görüldüğünde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını uyarısında bulunuldu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki denizlerde ve iç sularda da balık stoklarının yasadışı, kayıt dışı ve düzenlemesi olmayan avcılık sebebiyle tehdit altında olduğunu söyledi. Görentaş, "Sanayi balıkçılığının daha az çabayla daha fazla ürün toplamaya yönelik büyük balıkçı tekneler, yasa dışı av araçları ve balıkların asgari boy limiti altında avlanmaları nedeniyle balık stoklarının gelişmesine engel olmaktadır. Sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için balıkların denizlerden ve iç sulardan başlayarak, balıkların karaya çıkış ve balık satış noktalarına kadar her aşamada denetimlerinin yapılması gerekir. Ayrıca perakende ve balık tezgahlarında yapılacak sıkı denetimler ile perakendeci toptancıdan, toptancı ise balıkçı gemilerinden küçük boy balıkları almayacaktır. Balıkçı gemileri küçük boy balıkları satamayacağından dolayı asgari avlanabilir boy limiti altındaki balıkları avlamayacaktır" dedi.

VAN

31 Ekim 2019 Perşembe

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