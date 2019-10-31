Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Van İl Jandarma Komulığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda, 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
VAN
31 Ekim 2019 Perşembe
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