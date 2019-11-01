Van’da Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesi hayata geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca projesi onaylanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi Van'da hayata geçiyor.

Van’ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında kalan ve uzun yıllardır mera olarak kullanılan atıl durumdaki 17 milyon metrekarelik arazinin 4 milyon metrekaresi Tarıma Dayalı İhtisas OSB olarak değerlendirildi. Van’ın işletme kaba yem ihtiyacının yüzde 30’unu karşılaması beklenen Tarıma Dayalı İhtisas OSB’de 12 bin büyükbaş hayvana yetecek işletmeler kurulacak. Ulaşımının kolay, altyapı maliyetinin düşük ve büyüme potansiyeline sahip olması açısından önemli bir alanda yer alacak olan Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin 2 yıl içerisinde yatırım aşamasına gelmesi bekleniyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tarıma Dayalı İhtisas OSB için değerlendirilecek olan arazide başlatılan jeolojik etüt çalışmalarında inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Takva, Türkiye’ye örnek olabilecek bir çalışmanın arifesinde olduklarını belirtti. Yıllardır mera olarak kullanılan arazinin katma değerinin yüksek olduğunu düşündüklerini ifade eden Takva, “Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçeleri arasında kalan bu arazi toplamda 17 milyon metrekaredir. İlk etapta 3 milyon 950 bin metrekarelik alan değerlendirilecektir” dedi.



“Projemiz hayata geçiyor”

Van TSO olarak 5 yıldır hayalini kurdukları projenin hayata geçmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Takva, “Bu bölgeyi görelim istedik. Jeolojik etüt çalışmaları bugün başladı. Yüklenici firma çalışmalarının başlattı. Biz de buradaki çalışmaları yerinde görmek, projenin başlangıcını yerinde görmek istedik” diye konuştu.



“Hayalimiz gerçek oldu”

Van'da büyükbaş hayvan potansiyelinin küçükbaş hayvan potansiyeli kadar yüksek bir performansa sahip olmadığına dikkat çeken Van TSO Başkanı Necdet Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz 5 yıl önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle şehir içindeki hayvan barınaklarının ıslahıyla ilgili bir çalışma başlatmıştık. Aslında o küçük projenin üzerine inşa edilmiş devasa bir alanın tahsisiyle zirve yapmış bir ekonomik faaliyetin arifesindeyiz. Bu çalışmayı değerli ve önemli görüyoruz. Hayalimizin gerçek olduğu günün arifesinde olmanın mutluluğunun yaşıyoruz. Bu projeyi önümüzdeki 23 yıl içerisinde inşallah hayata geçirmenin çabası içerisinde olacağız.”



“12 bin büyükbaş hayvana yetecek işletmeler kurulacak”

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise daha önce şehir içindeki hayvan barınaklarının şehir dışına çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini anımsatarak, “Burada 12 bin büyükbaş hayvana yetecek işletmeler kurulacak. Burası bölge hayvancılığı için son derece önemli bir noktadır. Aynı zamanda sulanabilir bir arazidir. Burada yem bitkileri yapılarak hayvancılığın daha ucuz hale getirilmesi bölgeye büyük ekonomik katkı sunacaktır. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

VAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:03

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