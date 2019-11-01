Gürpınar’da futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu

Van’ın Gürpınar Belediyesince düzenlenen 2019 Futbol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu.

Gürpınar Stadında düzenlenen turnuvanın finalinde, Koyunyatağı Gençlikspor ile Işıkpınarspor karşılaştı. Işıkpınarspor’u 31 mağlup eden Koyunyatağı Gençlikspor şampiyon oldu. Yoğun katılımın olduğu maçta taraftarların sevgi seliyle karşılaşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, taraftarları selamladı. Futbol turnuvasında dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini veren Başkan Tanış; futbolun dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına önemli bir spor organizasyonu olduğunu belirtti. Başkan Tanış, “Bugün burada dostluk kazandı. Taraftarlarımızın maç boyunca hiç azalmayan coşkusu kazandı. Gürpınar’a yakışır bir turnuva oldu. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Farklı turnuvalarla gençlerimizi sporla bütünleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Final müsabakasını Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, Van OSB Başkanı Memet Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.

VAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:03

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İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:15

YATSI 18:32

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