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Van'da kilim dokuma geleneği atölyelerde yaşatılıyor

DHA

VAN'da geleneksel kilim dokumacılığı, belediye bünyesinde kurulan atölyelerle sürdürülmeye çalışılıyor. Her deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını sürdürmeye çalışıyor.

VAN'da geleneksel kilim dokumacılığı, belediye bünyesinde kurulan atölyelerle sürdürülmeye çalışılıyor. Her deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını sürdürmeye çalışıyor.
Van'da kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Van Büyükşehir Belediyesi'nce kentin 5 ayrı noktasına kilim atölyesi kuruldu. Her bir deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını yaşatmaya çalışıyor. Geçmiş yıllarda bir çok Avrupa ülkelesine ihracaat yapılan dünyaca ünlü Van kilimleri, yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar tarafından büyük bir özenle dokunuyor. Hazır hale getirilen kilimlerin metrekaresi ise 300 ile 600 TL arasında satılıyor.
AMAÇ, KADINLARIN SOSYALLEŞMESİ
Atölyede görevli kilim eğitmeni Fatma Belli, bir kültürü bu atölyelerde ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi. Atölyelere gelip kilim dokuyan kadınların çoğunluğunun ev hanımı olduğunu söyleyen Belli, "Ben 12 yıldır kilim atölyesinde çalışıyorum. Burada genelde Van ve Hakkari yöresine ait kilimler dokuyoruz. Amacımız, kilim kültürünü devam ettirmek. Atölyemize mahellede bulunan kadınlar geliyor. Kadınların evde belli bir mesai saatleri yok. Ev işlerini yaptıktan sonra buraya geliyorlar. Amacımız, kadınlarınların sosyalleşmesi ve ailelerine katkıda bulunması. İpimizi yün olarak alıp boyuyoruz. Burada yaptığımız en meşhur kilimlerimiz Gülşivan, Kesneker, lüleper gibi kilimler. Tabi bu kilimler Van ve Hakkari yöresinde dokunuyor. Yönü alıp fabrikada ip haline dönüştürüyoruz. Sonra boyamasını yapıyoruz. Kilim dokunduktan sonra yıkama ve presten geçiriliyor. Hazır hale getirilen kilimler kadınlar tarafından büyükşehir belediyesine metrekaraye göre satılıyor. Belediye de bunları pazarlıyor" dedi.
KİLİM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ
Van Büyükşehir Belediyesi Kilim Atölyeleri Sorumlusu İsa Sarıhan ise, belediye bünyesinde açılan atölyelerde kadınların kilim dokuduğunu belirterek, "Toplam 5 atölyemiz var. Bu atölyelerimizde 70 kadın çalışıyor. Buradaki asıl amaç, kilim kültürünü devam ettirmek ve buraya gelen kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmak. Ayrıca buradaki kadın kursiyerlerin hem sosyalleşmeleri, hem de meslek edinmeleri için bu kurslar çok önemli. Geçmiş yıllarda Van kilimleri Avrupa ülkelerine bile pazarlanıyordu. Ama son zamanlarda bu rağbeti bulamıyoruz. Biz de kilim kültürünü yaşatmak için bu mücadelemizi devam ettiriyoruz ve diyoruz ki, bu kültür kaybolmasın. O yüzden burada dokunan kilimler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlardan metrekara başına satın alınıyor ve daha sonra da pazarlanıyor" diye konuştu.

VAN

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:03
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  • ÖĞLE 11:55
  • İKİNDİ 14:48
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