Van Gölü sahilinde öğrenciler 2 ton çöp topladı

VAN Gölü sahilinde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrencilerinin katılımıyla yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

Edremit Belediyesi öncülüğünde Lalapaşa Parkı'nda Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik kampanyasına, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, TEGV Müdürü Rezzan Bayram, okul öğrencileri ve öğretmenler katıldı. Denetim serbestlik yükümlülerinin de destek verdiği temizlik çalışmalarında öğrencilerle birlikte 2 ton çöp toplandı. Öğrenciler sahil boyunca topladıkları çöpleri, çöp poşetlerine doldurdu. Öğrencilerle birlikte çöp toplayan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, vatandaşlara çevrenin temiz tutulması ve Van Gölü'nün korunması noktasında çağrıda bulundu. Karahan, "Lütfen bize binlerce yıl öncesinden aktarılan, binlerce yıldır insanımızın kullandığı bu Van Gölü'nü bize emanet edildiği şekilde, biz de sonraki nesillere emanet edelim. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle hareket edilmesi konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

TEGV Müdürü Bayram da Edremit Belediyesi'ne teşekkür ederek, okulları adına bunun daha bir başlangıç olduğunu belirterek, çok daha kapsamlı temizlik programları düzenleyeceklerini ifade etti.



VAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:03

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