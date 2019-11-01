Güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Van’ın Çaldıran ilçesinde görevdeyken silahın kazara ateş alması sonucu vurulan güvenlik korucusu şehit oldu.

Alınan bilgilere göre olay, Çaldıran ilçesindeki Yukarı Gülderen Karakolunda meydana geldi. Burada görevli güvenlik korucusu Nusret Yalçın, görev esnasında bir askerin silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Askeri araçla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Evli ve 6 çocuk babası olan Yalçın’ın naaşı otopsi için Van’a gönderildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ilçeye gelerek, Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir ile Yalçın’ın ailesine başsağlığı diledi..

VAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:15

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.