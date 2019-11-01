Edremit Belediyesi yöneticileri ve gazeteciler arasında dostluk maçı

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın da forma giydiği takım ile kentte görev yapan gazeteciler arasında oynanan halı saha dostluk futbol maçı renkli geçti.

Edremit Belediyesi yöneticileri ile Van’daki gazeteciler arasında oynanan dostluk futbol maçı çekişmeli ve bir o kadar da zevkli geçti. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın da forma giydiği belediye yöneticileri takımında; Emrah Bozkaya, Mustafa Aslan, Gökhan Bayram, Muhammet Ali Say, Fatih Karayel ve Ercan Karahan sahaya çıktı. Gazetecilerin takımında ise; Erol Çakıl, Serkan Aslan, Kenan Gül, Zeki Yiğit, Cemal Aşan, Baki Karaca, Fatih Sevinç ve Bişar Ulutaş forma giydi.

İlk yarısı 44 dört biten karşılaşmayı, Edremit Belediyesi yöneticileri 1110 kazanmayı başardı. Belediye yöneticilerinin gollerini; Ercan Karahan 2, Fatih Karayel 2, M.Ali Say 3 ve Başkan İsmail Say 4 gol atarken, gazetecilerin takımının gollerini Baki Karaca 3, Cemal Aşan 2, Fatih Sevinç ve Bişar Ulutaş 4 gol kaydetti. Maç bitiminde konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilerle kaynaşma maçının centilmence geçtiğini belirtti.

VAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:03

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