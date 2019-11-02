Van’da 85 kilo eroin ele geçirildi

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VanÖzalp karayolu üzerinde polis ekipleri narkotik köpeği Rexo ile yaptıkları aramada toplam 85 kilo 307 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ÖzalpVan karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine zulalanmış vaziyette 166 paket halinde toplam 85 kilo 307 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan A.Ö. isimli sürücü, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.

VAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

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