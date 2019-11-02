Van’da 85 kilo eroin ele geçirildi

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VAN'da polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ÖzalpVan karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine gizlenmiş 166 paket halinde 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.



VAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:14

YATSI 18:31

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