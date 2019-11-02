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Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi

DHA

VAN'da polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

VAN'da polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ÖzalpVan karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine gizlenmiş 166 paket halinde 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.

VAN

02 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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