TRT Kurdi Van YYÜ’de canlı yayın yaptı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (Van YYÜ) ev sahipliğinde TRT Kurdi tarafından bir dizi canlı yayın gerçekleştirildi.

TRT Kurdi’de yayınlanan ve Ahmet Yukuş moderatörlüğündeki “Yerel Gündem” adlı programa; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler konuk olarak katıldı. Van YYÜ sahilinde gerçekleştirilen “Yerel Gündem” adlı programa katılan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli üniversite ile bilgiler verdi. Aynı gün gerçekleştirilen “Sağlıklı Hayat” adlı canlı yayın programına Van YYÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir katılırken, “Hafta Sonu” adlı programa da Van YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nesim Sönmez konuk olarak yer aldı.

VAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:14

YATSI 18:31

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