Van'da, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı

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VanHakkari karayolu üzerinde 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Van'ın Başkale ilçesi kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle VanBaşkale karayolu üzerindeki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karla kaplanan yolda bazı sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazı sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı ile birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede aralıksız yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

VAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

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