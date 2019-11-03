Başkan Sabırlı’dan ‘3 Kasım’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti’nin ilk seçim zaferi olan 3 Kasım’ın 17. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İlçe Başkanı Sabırlı, yayımladığı mesajda, “3 Kasım 2002 tarihi, sadece AK Parti için değil, Türkiye için, bütün milletimiz için bir milat ve yeni bir başlangıç oldu. AK Parti, 17 yıl önce bugün girdiği ilk seçimleri kazanarak iktidara geldi. Türk siyasi hayatında önemli bir yeri olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin de 17. yıldönümünü idrak ediyoruz. 3 Kasım tarihi, sadece AK Parti için değil, Türkiye için, Ortadoğu için, İslam alemi için, bütün milletimiz için bir milat oldu, yeni bir başlangıç oldu. Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan partimiz, kısa zamanda ülkenin çehresini değiştirmeye başlamıştır. Sağlık, eğitim, ekonomi, enerji, adalet, tarım, ulaşım, turizm alanında yaptığı köklü reformlarla yeni bir Türkiye ortaya çıkmıştır. AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den bugüne kadar başarısını sürekli artırmıştır. Partimiz her alanda milletle kucaklaşmaya devam etmektedir. Türkiye’deki demokrasi anlayışını da güçlendiren partimiz, ülkenin her kesimine hitap etmektedir. Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmektedir. İç ve dış terör örgütlerine karşı kararlı ve başarılı mücadele ile ülkemizin her ferdinin güvenliği için, toprak bütünlüğümüz için kararlı adımlar atılmış ve atılmaya devam etmektedir. Partimizin kuruluş yıldönümü ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Partimiz için gecesini gündüzüne katan, acı ve tatlı günlerinde hep yanımızda yer almış vatandaşlarımız ve haince şehit edilerek aramızda olmayan partimizin değerli üyelerini Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın, geriden kalan sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başarılarla dolu daha nice AK yıllara ulaşmamız dileğiyle bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla faaliyet gösterdik, bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. İktidara gelişimizin 17. yıldönümünde daha nice eserler üretmek, daha nice mutluluklara vesile olmak dileğiyle aziz milletimize teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

VAN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:05

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