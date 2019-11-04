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HUDER, Van’ın imar sorunlarını masaya yatırdı

İHA

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Van Şubesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile organize edilen ve 2 gün süren İmar Hukuku Eğitimi'nin birinci günü gerçekleştirilen "İmar Hukuku Konferansı"nda Van'ın imar sorunu, çevre yolu, 18. Madde uygulaması sorunları ve imar planlarının Van Gölü'ne etkisi masaya yatırıldı.

HUDER, Van’ın imar sorunlarını masaya yatırdı

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Van Şubesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile organize edilen ve 2 gün süren İmar Hukuku Eğitimi’nin birinci günü gerçekleştirilen “İmar Hukuku Konferansı”nda Van’ın imar sorunu, çevre yolu, 18. Madde uygulaması sorunları ve imar planlarının Van Gölü’ne etkisi masaya yatırıldı.
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Van Şubesi tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odasında (VANTSO) organize edilen konferans, kentteki imar durumunun hukuki boyutu, çevre yolu ve birçok konu masaya yatırıldı. Konferans, kendi alanında uzman hukukçuların ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansa, HUDER Genel Başkanı Hüseyin Kaya, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Öğretim Görevlisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önceki Hukuk Müşaviri Av. Dr. Veli Böke, HUDER İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Av. Emel Nazlı Pınar ve çok sayıda avukat ile birlikte Van Büyükşehir, Edremit ve Tuşba belediyelerinin imar işleri müdür ve personelleri, planlama uzmanları, mimarlar katıldı. Moderatörlüğünü HUDER Van İl Başkanı Av. Çağatay Akyol ile HUDER Van Şube Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Yıldız’ın yaptığı konferansta, Van’ın imar durumu başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.
İmar hukuku ve kentleşmeyle ilgili yapılan çalışmaların ele alındığı konferansta, Van’ın imar sorunu dile getirildi. Çevre yolu, 18. Madde uygulamaları hakkında avukatlar ve teknik uzmanlar mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde bilgilendirildi. Tıkanıklığın oluştuğu durumlarda da imar planlarının mevzuat ilkelerine uygun bir şekilde düzenlenmesinin yapılıp, doğru bir zeminde uygulanmasını sağlayarak, hem bireysel hak mağduriyetlerinin önüne geçmek, hem de kentin gelişmesine katkı sunulması hedeflendi.
İki farklı oturum ile gerçekleştirilen konferansın birinci oturumunda slayt sunumlar eşliğinde sırasıyla konuşmalar gerçekleştiren katılımcılardan Av. Dr. Veli Böke, ‘İmar Uygulamaları ve Hukuki Sorunların Çözümü’, Doç. Dr. Serkan Kemeç, ‘Yargı Boyutu ile Van Kenti İmar Gündemi’ ile ilgili bilgiler verdi.
Konferansın ikinci oturumunda ise Prof. Dr. A. Menaf Turan ‘İmar Uygulamalarının SosyoEkonomik Etkileri’, Av. Emel Nazlı Pınar ‘Çevreyolu Projesinin Van Gölü’ne Çevresel Etkileri’, Av. Erdem Yavuz Ekici ‘Yargı Kararları Işığında 18. Madde Uygulaması’ ve son olarak Av. Reis Çevik ise ‘İmar Revizyon Planları’ hakkında bilgiler aktardı.
Daha sonra konuşan HUDER Van Şube Başkanı Av. Çağatay Akyol, dernek olarak bu eğitimi düzenlemekteki amaçlarının imar hukuku alanında avukatların ve ilgili teknik plancıların mesleki gelişimine katkı sunmanın yanı sıra şehrin güncel sorunlarının aşılması amacıyla kentin gelişimine, ilerlemesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Bundan sonraki süreçte de Van şehrinin hukuki sorunlarına ve meslektaşlarının sorunlarına duyarlı kalarak hiçbir bagaj taşımadan katkı sunmaya devam edeceklerini dile getiren Akyol, konferansa konuşmacı olarak katılanlara teşekkür etti.
Konferansın kapanış konuşmasını yapan HUDER Genel Başkanı Av. Hüseyin Kaya ise, şehirlerin sadece bir beton yığınından ibaret olmadığını, şehirlerin bir ruhu olduğunu, bu ruhu yaşatarak şehirlerin imar edilmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, Van şubesi tarafından gerçekleşen konferansın oldukça verimli ve dolu dolu geçtiğini, bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.
Konferans, katılımcıların sorularının cevaplanması ve akabinde konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.
İmar Hukuku Eğitiminin 2. gününde, katılımcılar Edremit, Gevaş ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde inceleme ve görüşmelerde bulundu. Katılımcılar, Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani, belediye meclisi imar komisyonu üyeleri, HUDER Bitlis Şube Başkanı Av. Kadir Köstekçi ve HUDER Bitlis üyesi avukatlar ile bir araya geldiler. Yapılan toplantıda, Van Gölü Havzası’nda yer alan şehir ve ulaşım planlarının makro düzeyde Van Gölü’ne çevresel etkileri ile imar sorunları değerlendirildi.
Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Tatvan Belediye Başkanı Geylani ve HUDER Bitlis Şube Başkanı Köstekçi’nin eğitimcilere plaket takdimi sonrası program tamamlandı.

VAN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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