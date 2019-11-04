Van’da ‘Ölçme, Değerlendirme ve Akademik Başarı’ toplantısı

Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçesinde ‘Ölçme, Değerlendirme ve Akademik Başarı’ toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Ayşin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Burada konuşan Müdür Hasan Tevke, “Geldiğim ilk günden beri söylüyorum, Van eğitimi bir numaradır. Bunu aklımıza yazalım ve bir hayal kuracağız. Hayalimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. Sizlerin öğretmen ve idareci olarak koridorlarda gezerken oturmanızkalkmanız, kılıkkıyafetiniz, davranışlarınız ve her şeyiniz örnek olacaktır. Biz Van’da başarıyı çok rahat yakalarız. eğer biz kendimizi feda edersek ve çocuklarımıza gereken önemi verirsek neden olmasın? Bu çocuklarımıza millimanevi duygularımızı ve vatanbayrak sevgisini öğretelim. Öyle bir nesil yetiştirelim ki dönüp arkamıza baktığımızda ‘Elhamdülillah’ diyebilelim ve bunların hepsi bizim elimizdedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimize bağlı ilçe milli eğitim müdürlüklerimize bağlı okul müdürlerimiz ile bir araya geliyoruz. Bu toplantıya da katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarak, inşallah hayırlara vesile olur” dedi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Tuşba ilçesi kurulduğu günden beri birçok başarılara imza atan bir ilçedir. Eğitim öğretime dair hem sosyalkültürel faaliyetlerde hem sportif faaliyetlerde hem de akademik başarılarda Bakanlıkta bayrağın gururla dalgalandırılmasına sebep olmuştur. Birçok köyden oluşmuş 67 mahalleye sahip bir taşra ilçesi olmasına rağmen akademik başarıda da elbette üst düzeyde yer almaktadır. Daha çok meslek liseler bakımından her türlü meslek lisesinin olduğu bir ilçedir Tuşba. Hem Avrupa Birliği hem de TÜBİTAK projelerinde Tuşba ilçemiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bayrağını gururla dalgalandırdı. Ortaokullarda Ege bölgesini geçtik, İzmir’i, Ankara’yı ve İstanbul’u geçtik ve Tuşba ilçemiz bunu gururla söylüyorum Türkiye birincisi oldu. Bizim Tuşba olarak birinci olmamız, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünü de derecede Türkiye ikincisi yapmış oldu. Bakanlık, valilik, kaymakamlık, Avrupa Birliği, TÜBİTAK projelerini ve gelen emirlerle birlikte sağlıklı bir iletişim dilini kullanan arkadaşlarıma ve bütün eğitim liderlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, okul müdürlerini slayt sunumu eşliğinde akademik başarı ve müfredat ile ilgili bilgilendirdi.

VAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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