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“Fetullah’lar” isim değiştirmek için sıraya girdi Van’da FETÖ nefreti Van’da bin 534 kişi adını, bin ...

İHA

“Fetullah’lar” isim değiştirmek için sıraya girdi Van’da FETÖ nefreti Van’da bin 534 kişi adını, bin 888 kişi de soyadını değiştirdi

Van’da FETÖ terör örgütü elebaşı ‘Fetullah’ ile aynı ismi taşıyan çok sayıda vatandaş, mahkeme kararı aranmaksızın ismini değiştirildi.
İçişleri Bakanlığının bir defaya mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulaması dün itibariyle son buldu. Bu süreç kapsamında Van genelinde bin 888 kişi soyadını değiştirirken, bin 534 kişi de isminde değişiklik yaptı. Van’da ad ve soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Özellikle Van’ın Tuşba ve Çaldıran ilçelerinde FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah ile aynı ismi taşıyan çok sayıda kişinin ismini değiştirmesi dikkat çekti.

“Top, Azgın, Boşal, Şarlatan, Çakal”
Kent genelinde Fetullah isminden sonra Ördek ve Perişan ismini taşıyanlar isim değişikliğine gitti. En çok değiştirilen soyadların başında ise; Top, Azgın, Boşal, Şarlatan, Çakal, Moho, Hulako, Bök ve Harkir geliyor.

“En çok değiştirilen isim Fetullah oldu”
İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, nüfus hizmetleri kanununa eklenen geçici 8. maddesine istinaden Van ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından ‘İlçe Daire Kurulu’ ile değiştirilen ad ve soyadı hakkında bilgi verdi. Vali Bilmez, “İki yıl önce 7039 Sayılı Kanuna geçici bir madde eklendi. İsim ve soyadındaki hataların düzeltilmesi için mahkeme kararı yerine idare kurulu kararıyla değiştirme imkanı getirildi. Van il genelinde bugüne kadar bin 534 kişi ismini, bin 888 kişi de soyadını değiştirdi. İlginçtir en çok değiştirilen isim de Fetullah ismi oldu” dedi.

“Kötüler tarafından kullanılınca toplum buna tepki gösteriyor”
Fetullah isminin değiştirilmesinin nedeninin hain FETÖ darbe girişiminden kaynaklandığına dikkat çeken Bilmez, “Bunun nedenini, hain FETÖ darbe girişiminin toplumda oluşturduğu tepki ve nefretten kaynaklandığını düşünüyorum. Kötüler tarafından kullanılınca toplum buna tepki gösteriyor. Bu isim kelime anlamından kaynaklanan değil, FETÖ elebaşıyla özdeşleştiğinden dolayı bu değişiklik söz konusu” diye konuştu.

“Van, Türkiye ortalamasının üzerinde”
Van, yeni çipli kimlik kartı değişikliğinde yüzde 64’lük ortalamayla Türkiye ortalamasının üzerine çıktığına vurgu yapan Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Nüfus cüzdanları biometrik kimliklere dönüştü. Böylece çipli kimlik değişimleri başladı. Van’da 714 bin 525 kişi bugüne kadar kimliklerini değiştirdi. Bu da nüfus oranının yüzde 64’ünü kapsamaktadır. Türkiye ortalaması yüzde 57’iyken Van ortalaması yüzde 64’tür. Türkiye ortalamasının üstünde gidiyoruz. Ayrıca sürücü belgeleri ve pasaportlar da İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor. Bu süre zarfından 57 bin 308 sürücü belgesi, 52 bin 181 pasaport verildi.”

VAN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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