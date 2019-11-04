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3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası

İHA

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 39 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda bilgilendirme yapılarak afiş ve el broşürü dağıtıldı.
Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen program çerçevesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli Doç. Dr. Hilmi Demirkıran tarafından organ ve doku bağışı hakkında öğrencilere ve çalışan personellere yönelik eğitim ve bilgilendirme yapıldı.
Aynı zamanda Van’daki kamu ve özel hastane ile ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan organ bağışı koordinatörleri, Doç. Dr. Hilmi Demirkıran tarafından bilgilendirildi.
Eğitimde, Türkiye geneli organ bekleyen bin 117 kalp, 2 bin 261 karaciğer, 23 bin 5 böbrek, 88 akciğer, 289 pankreas, 5 ince bağırsak, bin 705 kornea olmak üzere toplam 29 bin 587 hastanın organ nakli beklediği belirtilerek, Van’da da toplanan organ bağışının 3 bin 100 civarında olduğu kaydedildi.

VAN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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