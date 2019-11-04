Başkan vekili Aydın, belediye fırını ile garajda incelemelerde bulundu

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Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediyeye ait garaj ve fırının yanı sıra meydanı ziyaret etti.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkanlığı görevine başlamasının ardından belediye garajını, belediye fırınını ve meydanını ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Kaymakam Aydın, personele çalışmalarında başarılar diledi.

VAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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