Edremit Belediyesi ile Fuzulev arasında protokol imzalandı

Van’ın Edremit Belediyesi ile faizsiz konut ve araç alma sisteminin öncü kuruluşlarından Fuzulev arasında imzalanan protokol kapsamında belediye çalışanlarına özel yüzde 23’e varan indirim sağlanacak.

Başkanlık makamında Fuzulev Van Şube Müdürü Kerem Baynal ile bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, protokolün detaylarıyla ilgili bilgiler aldı. Organizasyon ücretinin taksitli ödenmesi durumunda yüzde 14, peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 20 olmak üzere iki taksit halinde ödeneceğinin belirtildiği protokolde, ayrıca ücretin peşin ödenmesi ve toplam kampanya bedelinin yüzde 10’undan az olmamak üzere ödenmesi durumunda ise yüzde 23 artı erken teslim avantajı da yer alıyor. Belediye çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına yapılacak olan indirimin detayları konusunda fikir birliğine varılmasının ardından hazırlanan protokol karşılıklı imzalandı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Say, çalışanların uygun şartlarda ev sahibi olmalarını önemsediklerini belirterek, Fuzulev tarafından da istedikleri oranda özel bir indirimin yapıldığını kaydetti. Son zamanlarda faiz oranlarının artması ile birlikte konut veya araç sahibi olmanın giderek zorlaştığını ifade eden Başkan Say, “Belediye olarak çalışanlarımıza özel indirimin sağlanacağı kurumsal anlaşma kapsamında personelimizin ev sahibi olmalarını amaçlamaktayız. Ben bu anlaşmanın personelimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Fuzulev Van Şube Müdürü Kerem Baynal da, yüksek oranlarda bir indirim konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek, böylesi bir hizmetin hayırlara vesile olmasını diledi.

