Jandarmadan öğrencilere mont ve kırtasiye malzemesi

Hiç de göründüğü gibi değilmiş

Van İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince öğrencilere mont ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele için yürütülen “Ben Daha Çocuğum” projesi kapsamında Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Hazine İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Burada okuyan öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma personeli, beraberinde getirdikleri mont ve kırtasiye malzemelerini 52 öğrenciye hediye etti.

VAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:12

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.