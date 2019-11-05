Van'da yarı fiyatına Afgan çoban

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında 2 milyon 650 bin küçükbaş ile Türkiye'de en fazla hayvan bulunan iller arasında bulunan Van'da, çoban bulmak zorlaştı. Besiciler yaklaşık 4 bin liraya çoban bulamadıklarını belirtirken, son zamanlarda kente gelen Afganlar, bu rakamın yarı fiyatının bile altında işe başlıyor.

Küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'nin önemli illerinden biri olan Van'da çoban bulunamıyor. Bölgede yaşayanlar genelde inşaat sektöründe çalışmayı tercih ederken, besicilerde bu konuda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Besiciler yaklaşık 4 bin lira aylık verdiklerini ve tüm ihtiyaçlarını da karşıladıkları halde çoban bulamamaktan yakınıyor. Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Doğangün köyünde yaşayan ve besicilik yapan Tuncay Erkeker, 100 koyunun olduğunu fakat çoban sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Yılın yaklaşık 7 ayı çalıştırabilecek çoban bulamadıklarını anlatan Erkeker, "Çobanlık zor bir meslektir. Aylık 3 bin 500 ile 4 bin lira veriyoruz. Bunun yanı sıra günlük ihtiyaçlarını ve ev ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama yine de çobanlık yapmayı tercih etmiyorlar. İnşaatlarda çalışmayı daha çok isiyorlar. Son zamanlarda Afganlar çobanlık yapmaya başladı. Onlar da bu paranın yarısına hata daha az fiyatlarda bile çalışmayı kabul ediyorlar" dedi.

Bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu Zahir Şah, büyükbaşlara 5 aydır çobanlık yaptığını, aylık 1300 lira kazandığını söyledi. Şah, "Çobanlık zor bir meslek değil. Afganistan'da da bu mesleği yapıyordum. Buraya gelince de çobanlık yapmaya başladım" diye konuştu.





VAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:07

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