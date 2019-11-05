Başkan Say’dan Lösemili Çocuklar Haftası mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Say, yayımladığı mesajında, “Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır, bu da umutları yeşerten bir olgudur. Mutluluk en önemli ilaçlardan birisidir, onları mutlu ederek ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz. Biliyoruz ki bu hastalıklarda en önemli tedavi moraldir. Tedavisi 3 yıl süren, bu süre içerisinde yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları yalnız bırakmayalım. Bu hafta vesilesiyle lösemiyle mücadelede minik yüreklerin yanında yer almanın en büyük ve en etkili güç olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni eder, kanserle mücadele eden tüm yavrularımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim” dedi.

VAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:07

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