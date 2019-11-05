Kapıköy Gümrük Kapısı’nda çevre temizliği

– Van’ın Saray ilçesindeki kapıköy Gümrük Kapısında çevre temizliği yapıldı.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğünde ilçede çalışmalar devam ediyor. Kaymakam Aydın’ın talimatları doğrultusunda Kapıköy Gümrük Kapısında çevre temizliği yapılarak, alan düzenlemesine başlandı.
VAN
05 Kasım 2019 Salı
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