Başkan Süer’den Türkiye birincisi kadın çiftçiye plaket

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Tarım ve Orman Bakanlığının “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan girişimci kadın çiftçi Aslıhan Damar'ı ziyaret ederek tebrik etti.

Türkiye’de 81 ilin katılımıyla düzenlenen yarışmada 'Kaya Balı Üretimi' projesiyle birinci olan Aslıhan Damar, azmiyle diğer kadınlara da örnek oldu. Projeye ailesinin isteğiyle başvurduğunu söyleyen Damar, ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen kurslara katıldığını, ardından projesini hazırladığını belirtti. Projesi ile Van'da birinci olan Damar, başarısına bir yenisini daha ekleyerek, Ankara'da da 81 il arasında birinci oldu.

Kadın çiftçi Aslıhan Damar'ın başarısıyla gururlandığını dile getiren Başkan Süer, kendisine ihtiyaç duyduğu her konuda destek olma sözü verdi. Aslıhan Damar'ın çalışmalarını yerinde görmek ve tebrik etmek için evine giden Süer, kadınlara imkan verilmesi halinde her şeyin üstesinden gelebileceklerini vurguladı. Süer, “Aslıhan Hanım'ın emeği ve azmiyle elde ettiği bu başarı tüm kadınlara örnek olmalıdır. Bu başarı ilimizin katma değeri yüksek ürünü olan balın tanıtımı için çok etkilidir. Balın el değmeden, hiçbir katkı malzemesi kullanılmadan doğal ortamında üretilmesi, tadından anlaşılıyor. Önemli olan bu kaliteden ödün vermeden, istikrarlı biçimde lezzetini korumaktır. Aslıhan Hanım'ın Gevaş'ın ücra kesimlerinde en natürel haliyle ürettiği bal, farkını ortaya koydu. Bal bölgesiyiz. Yüksek rakımlı yaylalarımız, tarım arazilerimiz arıcılık için oldukça ideal.

Borsa olarak bu zenginliği her platformda tanıtmaya çalışıyoruz. Etkin pazarlama, doğru tanıtımdan geçer. Ne mutlu ki böyle girişimcilerimizde var. Van Ticaret Borsası olarak her zaman üretimin gücüne, üreticinin azmine inandık. Umuyorum ki bu girişim nice kadın çiftçimize daha cesaret verecektir. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Üst mercilerimizin teşvikleri ve destekleri bu noktada çok önemli. Fırsatları avantaja dönüştürebilirsek yerel ekonomi güçlenir, bireysel refah artar. Ekonomisine katkı sunan çiftçimiz geleceğe daha umutlu bakar, özgüveni artar” dedi.

Başkan Süer'in ziyareti, plaket ve çeşitli hediyelerin takdimi ile son buldu.

