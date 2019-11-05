Milli sporcu Gül, Avrupa şampiyonası yolunda

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün milli sporcusu Şükrü Gül, Brezilya ve Peru’da olimpiyat elemelerinin ardından İrlanda'da düzenlenecek olan Badminton Avrupa Şampiyonasına katılacak.

Badminton uluslararası turnuvada dünya üçüncülüğü ve Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasında birçok başarıya imza atan bedensel engelli milli sporcu, 1016 Şubat 2020’da Brezilya ve 1823 Şubat 2020 tarihlerinde Peru’da düzenlenecek olan olimpiyat elemelerine katılacak. Daha sonra 511 Ekim 2020’de İrlanda da yapılacak olan Badminton Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Yaklaşık 10 yıldır turnuvalara düzenli bir şekilde katıldığını ve sıkı bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Gül, spor aşkının engel tanımadığını ifade ederek, “20112018 yılları arasında 2 Türkiye birinciliği ve geri kalan turnuvalarda Türkiye ikinciliği elde ettik. Uluslararası turnuvada çiftlerde dünya üçüncülüğü elde ettik. Şubat ayında Brezilya ve Peru’da düzenlenecek olan elemelere katılacağım. Son olarak da Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceğim. İnşallah buradan dereceyle dönüp badminton branşında ülkeme bu gururu yaşatmak istiyorum” dedi.

VAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:07

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