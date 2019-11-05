Van’da karla mücadele araçları için ihale yapılacak

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarında kullanmak üzere 71 iş makinesi için ihaleye çıkıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 20192020 yılı karla mücadelede kullanacağı 71 iş makinesi için ihale yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “8 Kasım 2019 saat 10.00’da Van Büyükşehir Belediyesinde yapılacak ihale ile 14 greyder, 31 loder, 18 kazıcı yükleyici, 3 kamyon (tuzlama küreme), 5 treyler olmak üzere 71 iş makinesini kiralayacak. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale şeffaflık ilkesi gereği belediyenin resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlayacak” denildi.

VAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:07

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