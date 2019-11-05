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‘Minik Hayaller Çocuk Mağazası’nın ilk şubesi Erciş’te açıldı

İHA

Van Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde 2017 yılında faaliyet veren 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası'nın ilk şubesi Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde açıldı.

‘Minik Hayaller Çocuk Mağazası’nın ilk şubesi Erciş’te açıldı

Van Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde 2017 yılında faaliyet veren ‘Minik Hayaller Çocuk Mağazası’nın ilk şubesi Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde açıldı.
Açılışa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, hastane yetkileri ile sağlık çalışanları katıldı. Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Çocuk Servisindeki törende konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yardımsever insanların katkılarıyla kurulan mağazada şimdiye kadar 2 bin 142 çocuğa çeşitli hediyeler ve yardım malzemeleri verildiğini söyledi. Toplamda 12 bin 861 adet malzeme sayısına ulaştıklarını da ifade eden Çelik, bu bağışlarla beraber insanlar arasında ciddi bir yardımlaşma ve ciddi bir sevgi duygusu da uyandığını anlatarak, “Bugün bir iyilikte daha buluşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 2017 yılında Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi olan ve şimdilerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden arkadaşlarımızın projesi ve girişimiyle hastanemiz bünyesinde ‘Minik Hayaller Giyim Mağazası’ kurulmuştu. Hastanemizde yeni doğan çocuk servislerimizdeki yardıma muhtaç çocuklara yardım mantığıyla çok güzel bir düşünceyle kurduğumuz giyim mağazasına zaman içerisinde hayırsever insanlarımızın da bağışlarıyla mağazamızı gittikçe büyüttük. Şimdiye kadar toplamda 300’e yakın hayırsever insanımız bağışta bulundu. Bu sadece Van’da değil İstanbul’dan Iğdır’a kadar bütün Türkiye’de hayırsever insanlarımız bağışta bulundular. Toplamda 2 bin 142 çocuğumuza şimdiye kadar yardım malzemeleri verildi. Toplamda 12 bin 861 malzeme bağışı yapıldı. Bu bağışlarla beraber insanlarımız arasında ciddi bir yardımlaşma ve ciddi bir sevgi duygusu da uyandı. Biz de görevi devraldığımızdan bu yana mağazayı biraz daha büyüttük. Bağışlar o kadar arttı ki, depomuzda bekletmek zorunda kaldık. Bu duygu iyilik ve yardımseverliği nasıl daha da büyütebiliriz düşüncesiyle bugün ilk şubemizi Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine açmak nasip oldu. Kaymakamımızın desteğiyle bugüne geldik. Ben en büyük teşekkürü huzurlarınızda mağazamıza yardımda bulunan gönlü güzel insanlara yapmak istiyorum. Mağazamızın Erciş’e hastanemize hayırlı olması dileklerimi iletiyorum’’ dedi.
Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da, "Minik Hayaller Çocuk Mağazası" projesinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının desteğiyle hayata geçirdiğini belirterek, “Yine Van Eğitim Araştırma Hastanemizin destekleri ile bu projenin bir örneğini de Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanemizde açılışını gerçekleştirmekteyiz. Minik Hayaller Çocuk Mağazası, servislerde yatan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak. Projenin hastanede kalan ve ihtiyaç sahibi olan çocuklar ile aileleri için büyük avantaj sağlayacaktır. Bu hususta hastane çalışanlarımız olsun, hayırseverler ve iş adamlarından bu projeye katkı sağlayarak duyarlılık göstereceklerinden eminim. Toplanılacak malzemelerle mağazamız hizmet verecektir. Hastanemizde yatan çocuk hastalarımız başta olmak üzere ihtiyacı olan bütün hastalarımızın bu mağazamızdan ücretsiz yararlanmasını sağlanacak. Minik Hayaller Çocuk Mağazasında çocuk kıyafetleri şu an yer almakta. Projenin devamı halinde elbette ki, bundan sonraki süreçte oyuncaklar, çocuk bakım ürünleri olmak üzere çok sayıda malzeme bulundurmak isteriz. Hastalara yapılan yardımlar çok değerlidir. Mağazamız, sağlık çalışanlarımız ile hastalarımız arasında ayrıca gönül köprüsü de kuracak. Mağazanın tedavi gören bütün çocuk hastalara hayırlı olmasını dilerim. Bu kapsamda böyle bir mağazanın açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ ifadelerinde bulundu.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise, bugün bir iyilik hareketi için bir araya geldiklerini belirterek, “Sağlık çalışanlarının samimiyetini, insanlığını, yani o kadirşinaslığının en büyük göstergesi böyle bir sosyal sorumluluk projesinin ortaya konulmasıdır. Ben sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Başta hocamız olmak üzere bu iyilik harekatının Erciş’teki halkasını açmaktan mutluluk duyuyorum. Bulunduğumuz hastaneye bakıldığı zaman, bu güzel binada artık farklı şeyler konuşmaya başladık. Gelir durumu alt seviyede olan insanlarımıza bu güzel hizmeti sunan il sağlık müdürüme, kıymetli hocalarıma, tüm sağlık çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür eder, mağazanın hayırlı olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından giyim mağazası protokol üyeleri tarafından hizmete açıldı.

VAN

05 Kasım 2019 Salı

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