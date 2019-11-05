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Van’da çöpten elektrik üretimi Yaklaşık 35 bin hanenin elektrik ihtiyacı çöpten karşılanacak

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapişletdevret usulü ile yapılan Entegre Katı Atık Tesisinin 'Enerji Üretim Tesisi' törenle hizmete açıldı.

Van’da çöpten elektrik üretimi Yaklaşık 35 bin hanenin elektrik ihtiyacı çöpten karşılanacak

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapişletdevret usulü ile yapılan Entegre Katı Atık Tesisinin 'Enerji Üretim Tesisi' törenle hizmete açıldı.
Kent merkezi ve civar ilçelerden toplanan katı atıklar daha önce vahşi depolama şeklinde VanÖzalp karayolu üzerindeki araziye gelişi güzel dökülürken, insan ve çevre sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Van’da çevre dostu belediyecilik anlayışını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında ihalesini yaptığı VanÖzalp karayolu üzerinde bulunan Entegre Katı Atık Bertaraf projesinin ilk etabını tamamladı. 2020 yılı sonuna kadar projenin tamamının bitirilmesi hedeflenirken, tesisten saatte 8 megawatt enerji üretilerek yaklaşık 35 bin hanenin elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak. 137 milyon liraya mal olacak tesis için Van Büyükşehir Belediyesinin kasasından tek bir kuruş harcanmayarak 25 yılın sonunda belediyeye bedelsiz devredilecek. Tesisten elde edilecek enerji ve geri dönüşüm ile ilgili tüm gelirlerden de 25 yıl boyunca yüzde 6 oranında belediyeye pay verilecek.
Projenin ilk etabı olan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisinin 'Enerji Üretim Tesisi' için Van Özalp karayolu üzerinde açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçe belediye başkanları, PANDA Alüminyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Okhan ve daire başkanları ile vatandaşlar katıldı.
PANDA Alüminyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Okhan’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yapılan bu güzel tesis için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.
Van için çok önemli bir sorun olan çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise, “Büyükşehirler arasında çöpü vahşi depolanan tek il maalesef ilimizdi. Bütün ilçelerimizde ve Van merkezimizde çöpler maalesef vahşice depolanıyordu. Van'da çöp depolama alanı kente çok yakın bir noktada İran yolu üzerinde bulunuyordu. Turistlerin güzergâhı üzerinde 3 milyon metreküplük bir çöp dağı bulunmaktaydı. Bu çöp artık patlama noktasına gelmişti. Hem çıkardığı gazla havayı bozuyordu, hem de yer altına sızan sularla Sıhke ve Van göllerini kirletiyordu. Büyükşehir Belediyemiz tarafından 2018 yılında buna ilişkin bir proje yapıldı. Bugün bu projenin birinci etabını bitirdik ve artık açılışı ile birlikte buradan enerji üretimine başlayacağız. Projenin ikinci etabı da önümüzdeki aralık ayına kadar bitecek” dedi.

“Van coğrafyası dünya için önemli bir değerdir”
Van Gölü’nün sadece kentimizin değil, dünyanın en büyük değerlerinden biri olduğunu belirten Vali Bilmez, şunları söyledi:
“Bizden öncekilerin koruyup bizlere teslim ettiği Van Gölü’nü ve Van’ı bizde gelecek nesillerimize temiz bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Van Gölü özellikle bizim için bir cazibe merkezidir. Bu doğrultuda projesini hazırladığımız atık su arıtma tesisini de önümüzdeki yılın sonunda devreye sokacağız. Şu anda projenin yüzde 35’i yapıldı. Harcanan para 50 milyon lira civarındadır. 100 milyon krediye daha ihtiyacımız var. Onunda sürecini başlattık. Meclisten karar alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alma süreci tamamlanmak üzere. İller Bankasıyla temaslarımız devam ediyor. Milletvekillerimiz tarafından da süreç takip ediliyor. Çok şükür bir sıkıntı görünmüyor. İnşallah firma da taahhüdünü zamanında yerine getirirse 2020'nin sonunda artık Van Gölü’ne arıtılmadan su bırakılmayacak. Van merkezin ön görülen 600 bin nüfusu var. Tesisimiz 1 milyon 100 bin nüfusa hizmet verebilecek bir kapasitesi var. İnşallah o da devreye girince arıtma ve çöp gibi en önemli iki sorunu tamamen ortadan kaldırılmış olacağız. Bununla birlikte de ilimizin ekonomisine ciddi bir katkı sunulmuş olacak. Bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Yapılan konuşmaların ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek tesiste incelemelerde bulundu.

VAN

05 Kasım 2019 Salı

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