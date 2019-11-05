Şoförler Odası Başkanı Tuğrul’dan Vali Bilmez’e ziyaret

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Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tuğrul ve beraberindeki heyeti kabul etti. Büyükşehir belediyesindeki başkanlık makamda gerçekleşen ziyarette

Tuğrul, Vali Bilmez’e oda çalışmaları hakkında genel bilgiler sundu.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette, ayrıca kent ulaşımı konuşuldu.

VAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:07

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