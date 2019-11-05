Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi

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VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler, uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Övüncük Mahallesi kırsalında 'Kıran-Şehit GK Faruk Çelik (2019-229)' operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 antitank roketatar mühimmatı, 1 antipersonel roketatar mühimmatı, 60 adet 7,62 mm fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler, uzman ekiplerce olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdü bildirildi.



VAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:07

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