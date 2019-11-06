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Van’ın lezzetli elmaları Kuzey Irak’a ihraç ediliyor

İHA

Van'ın Tuşba ilçesinde 180 dönüm arazide elma yetiştiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yaşar, elde ettiği kaliteli meyveleri Kuzey Irak'a ihraç ediyor.

Van’ın lezzetli elmaları Kuzey Irak’a ihraç ediliyor

Van’ın Tuşba ilçesinde 180 dönüm arazide elma yetiştiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yaşar, elde ettiği kaliteli meyveleri Kuzey Irak’a ihraç ediyor.
Tuşba ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde iş arkadaşıyla birlikte 180 dönüm araziye 16 bin meyve fidanı diken Prof. Dr. Yaşar, 12 yılın ardından kaliteli ve sağlıklı ürün almaya başladı. Van Gölü Havzası’nın meyve yetiştiriciliği avantajlarından yararlanan Yaşar; golden, scarlet ve red chief olmak üzere 3 farklı elma türünde kaliteli ürün elde edince Kuzey Irak’tan talep geldi. 180 dönümlük meyve bahçesinde 50 kişiyle çalışan Öğretim Üyesi Yaşar, toplanan 300 ton kaliteli elmayı Kuzey Irak’a göndermenin mutluluğunu yaşadı.
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yaşar, Van’ın meyve ve sebze üretimi açısından sunduğu çok önemli avantajları olduğuna dikkat çekti. Van’ın bu avantajından yararlandıklarını, böylece kaliteli meyve yetiştirdiklerini ifade eden Yaşar, “Van yoğun ışık alan bir ilimizdir. Bunun için de Van eskiden güneşin şehri anlamına gelen ‘Tuşba’ olarak anılıyordu. Işığın meyve ve sebzedeki kalite kriteri açısından önemi çok büyüktür. Elma da renklenen bir meyve olduğu için ışığın çok önemli etkisi vardır. Renklenmesi demek aynı zamanda vitamin ve antioksidan değerlerinin yüksek olması demektir. Dolaysıyla burada sağlıklı bir ürün yetiştiriyoruz” dedi.

“Bölgenin çok büyük avantajları var”
Van’da ışığın dalga boyunun kısa ve yoğun olması, bin 700 rakımda olması, kış mevsiminin de soğuk geçmesinden dolayı meyvelerde hastalığın barınmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Yaşar, “Burada üretilen ürünlerde hastalık görülmüyor. Buna bağlı olarak da ilaç kullanımına gerek kalmıyor. Dolaysıyla sağlıklı ürünler yetiştiriliyor. Bu yüzden de bölgede üretimin teşvik edilmesi lazım. Çünkü bölgenin çok büyük avantajları var” diye konuştu.

“Ürünleri Kuzey Irak’a ihraç ettik”
Bu yıl yetiştirdikleri elmaları Kuzey Irak’a ihraç ettiklerini söyleyen Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yıl ürünümüzü Kuzey Irak’a ihraç ettik. Bu işin bundan sonra devam etmesini umuyorum. Kuzey Irak’ta bu kalitede bir ürün görüldükten sonra buradan vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Gerçekten ürünümüz çok kalitelidir. Meyvelerdeki renklenme ise mükemmeldir.”

VAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:31
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  • İKİNDİ 14:44
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  • YATSI 18:28
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