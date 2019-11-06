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Tuşba Belediyesinden modern semt çarşısı

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesi, halkın daha rahat bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak ve pazar esnafının da kullanım kolaylığı açısından tercih edebileceği fonksiyonel kapalı semt çarşısı oluşturuyor.

Tuşba Belediyesinden modern semt çarşısı

Van’ın Tuşba Belediyesi, halkın daha rahat bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak ve pazar esnafının da kullanım kolaylığı açısından tercih edebileceği fonksiyonel kapalı semt çarşısı oluşturuyor.
Kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği projelerle ilçe halkına modern yaşam ve spor alanları oluşturan Tuşba Belediyesi, şimdi de vatandaşlarla pazar esnafının kullanım kolaylığı açısından tercih ettiği modern kapalı semt çarşısı oluşturuyor. İlkini İstasyon Mahallesi’nde mevsim koşullarına uygun konforun ön planda tutulduğu modern çarşının inşa edileceği alanda, başkan yardımcıları Azad Gülengül ve Hasan Handil ile birim müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bin 910 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan semt çarşısının inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacağının müjdesini verdi.
Başkan Akman, İstasyon Mahallesi’nde perşembe günleri kurulan ve halk arasında ‘Perşembe Pazarı’ olarak bilinen ve binlerce mahalle sakininin ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarının hemen yanındaki alanda standartların üzerinde inşa edilecek olan modern semt çarşısının mimari yapısı, konforu ve ferahlığı ile Van’da ilk kez böyle bir semt çarşısının inşa edileceğini vurguladı. Başkan Akman, “Hem esnafının memnun kalacağı hem de mahalle sakinlerinin alışverişlerini rahatça yapabileceği yeni semt çarşısı kuruyoruz. Van’da semt pazarları konusuna farklı bir bakış açısı getirecek olan Tuşba Belediyemiz, inşa edeceği modern çarşı bulunduğu mahalleye kazandıracağı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yaz ve kışın kullanım kolaylığı sağlayacak” dedi.
Tuşba Belediyesinin kendi öz kaynaklarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı hibe kredi ile inşa edeceği modern kapalı semt çarşısının güvenliğini, güvenlik personelinin yanı sıra teknolojik donanımlarla 24 saat sağlanacağını dile getiren Başkan Akman, kentsel gelişimin sürdürülmesi amacıyla inşa edecekleri çarşının tarihi mimari yapısıyla ilçede bir ilk olacağının altını çizdi. Başkan Akman, “Vatandaşlardan gelen talep üzerine Tuşba Belediyesi olarak, kentsel gelişimin sürdürülmesi amacıyla ulaşım ağları üzerine kurulan klasik pazarcılık anlayışını değiştiriyoruz. Bunun yerine ülkemiz geneli yapılan çalışmalara uyum sağlamak ve denetlenebilir ticari alan kurulmasını sağlıyoruz. Ayrıca burada inşa edileceğimiz yapıda tarihi doku işlenecek. İlçemize ilk kez modern çarşı kurulması sağlanacak. Bu sayede pazarın denetlenebilirliği arttırılacak. Kentsel estetiğin arttırılması kapsamında belediyemiz ile esnafın bir arada çalışması sağlanacak ve yöresel kalkınmaya imkân tanınacak” ifadelerini kullandı.

VAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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