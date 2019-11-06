Edremit’te TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi

Van'ın Edremit ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin yer aldığı “TÜBİTAK Bilim Fuarı” sergisi büyük ilgi gördü.

Serginin açılışına Van İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Ayşin, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Tahir Aslan ile çok sayıda okul müdürü ve öğrenci velisi katıldı. Burada konuşan Van İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Ayşin, okulun daha önceden de böyle etkinlikler yaptığını hatırlatarak, “Akademik başarının yanında bu tür bilimsel çalışmaların yapıldığını biliyorduk. Okulumuzu çok güzel ve düzenli gördüm. Bundan dolayı okul idareci ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ise, projesi olmayanın geleceğinin de olmayacağını söyleyerek, “Sergide çok güzel ve özgün çalışmalar yer alıyor. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. Bu okulumuzun bilimsel başarı da en ön sıralardadır. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Mahmut Işık’ın da bir konuşma yapmasının ardından sergilenen projeler tek tek davetliler tarafından incelendi.

VAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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