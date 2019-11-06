Van'da 'erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı' masaya yatırıldı

VAN'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısında erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı masaya yatırıldı. Toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez de katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Abidin Göksoy başkanlığında Valilik Ali Paşa toplantı salonundaki toplantıya, Vali Bilmez'in eşi Meral Blimez ve kadınlar katıldı. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele il eylem planı, kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planları, kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili teknik konuların ele alındığı toplantıda konuşan Meral Bilmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik çalışmalara destek vereceğini ifade etti. Bilgi ve tecrübelerini toplantıya katılan kurul üyeleriyle paylaşan Bilmez, yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu. İl Müdür Vekili Göksoy da, kadın kooperatiflerinin kurulması ve güçlendirilmesi ile kadının güçlenmesi strateji belgesi il eylem planları hakkındaki çalışmalarını anlattı. Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan eylem planlarıyla ilgili kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu.



VAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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